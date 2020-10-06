6世紀戰士遺骸出土　或改寫考古學家認知

英國考古學家近日在英格蘭伯克郡馬洛山區，發現一具1500年前的盎格魯撒克遜戰士遺骸，以及一批精美的青銅器、衣物、利劍和鐵矛。是次發現反映當地在羅馬帝國佔領時期的地位，較現時所知的重要。更令人意想不到的是，這樣重要的發現居然是源於2年前，一名少女的野外尋寶活動。

領導發掘工作的考古學家湯馬士（Gabor Thomas）表示，他們早前接獲金屬探測器尋寶學會女會員華盛頓（Sue Washington）通報，指在馬洛山區一處淺土中，找到2個青銅碗和矛鏃等物。團隊今年8月到現場發掘，結果找到該個身高約1.8米的戰士遺骸，連同大批精美豪華陪葬品。

湯馬士表示，他們仍需深入分析該具戰士遺骸，以了挖他的真實年齡、健康狀況等，但從陪葬品推斷，他應是地位崇高的軍閥。此外，這亦是首次在中泰晤士河盆地發現類似的戰士遺骸及陪葬品，反映該區一帶在羅馬帝國佔領時期的地位，較考古及歷史學家過去所認為更重要，甚至堪與上泰晤士河及倫敦地區相比。

華盛頓憶述發現文物經過，指頭兩次來到山上，金屬探測器已測到強烈信號，起初還以為只是一些廢鐵置諸不理。待到第3次到來，儀器仍然有強烈反應，她好奇下掘開泥土終於有所發現。