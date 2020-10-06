高中成績表曝光　「學霸」愛因斯坦文理俱佳

德國已故科學家愛因斯坦被譽為「現代物理學之父」，惟有指他求學時期成績並非特別出眾。一張愛因斯坦的高中成績表於上周六（3日）曝光，其中理科多數取得滿分，即使文科亦有不少為接近滿分，可見他從小就是樣樣皆能的「學霸」。

愛因斯坦高中時期在瑞士阿勞市就讀，這份成績表是他在1896年10月3日收到，當中顯示他在17歲時的學期綜合成績。他在代數、幾何、投影幾何、物理、歷史共5科全取6分滿分，德文、意大利文、自然歷史、化學等科目亦有5分，即使是繪畫、工業繪圖亦取得4分，可見愛因斯坦各科表現皆在水準之上，他更憑這優異成績進入蘇黎世理工學院，修讀物理及數學文憑課程。

1935年，時年56歲的愛因斯坦在美國普林斯頓大學任教，有人向他展示一篇題為「最偉大的在世數學家曾經數學不合格」的報道，他看後笑稱：「我從來沒有數學不合格，我在15歲前已經精通微積分。」其實愛因斯坦從小學到高中皆是班中的頂尖學生，其妹妹曾稱他在12歲就展現過人的數學天賦，不僅越級自學數學教材，更熱衷解決各類高階數學問題，包括自證「畢氏定理」。