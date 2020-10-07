議長總理先後辭職　反對派人士出任代理總理　要求總統請辭

吉爾吉斯議會選舉爆出賄選醜聞，引發大規模示威，選舉委員會周二（6日）宣告選舉結果無效，同日該國議長、總理先後辭職，反對派出任代理總理，反對派要求總統辭職。俄羅斯方面表示，希望吉盡快通過政治途徑和非暴力方式克服危機。

議長茹馬別科夫周二晚宣佈辭職後，議會舉行特別會議，來自共同黨的議員阿卜杜勒達耶夫被任命為新任議長；特別會議還接受了吉總理博羅諾夫的辭職，同時推選並投票任命反對派人士扎帕羅夫為代總理。扎帕羅夫將在未來兩天內完成臨時內閣組建，並行使職權至新一屆政府正式產生。

目前，反對派政黨的要求已不止於重新舉行議會選舉，社會民主黨等六個反對派政黨周二組建了協調委員會。委員會成員薩利耶夫稱，反對派將建議現總統熱恩別科夫自願辭職。

吉爾吉斯周日（4日）舉行議會選舉，初步點票結果公佈後，反對派周一（5日）起抗議，至周二凌晨佔領了集總統府和議會辦公地點為一體的政府大樓「白宮」。隨後，示威者又佔領了國家安全委員會辦公大樓，並釋放了在押的前總統阿坦巴耶夫和其他前政府官員，包括扎帕羅夫。

總統熱恩別科夫周二表示，作為合法總統，自己已做好與國內各黨派開展對話的準備。他同時指出，反對派的目的不僅是質疑選舉結果，還要讓他辭職。而國家通訊社亦報道，現已有多個州的行政長官辭職，又指示威社會秩序造成負面影響，有企業遭不明身份人員「沒收」，損失巨大。

俄羅斯外交部周二向吉爾吉斯人民發佈公告表示，俄方希望吉盡快通過政治途徑和非暴力方式克服危機，同時呼籲吉所有政治力量展現智慧與責任，以保障國內穩定與安全。歐盟對外事務部當天亦發聲明，呼籲吉爾吉斯各政治力量在憲法框架內以和平方式解決分歧。