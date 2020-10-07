承製地鐵車廂中國央企涉不利指控　維省及新省政府捲爭議風波

澳洲傳媒報道，承製維多利亞省及新南威爾士省地鐵車廂的中國央企中國中車（CRRC），其子公司及供應商分別曾延誤交貨及捲入剝削新疆勞工等指控，令維省及新省政府捲入爭議風波。

報道指，近年承包維多利亞省首府墨爾本地鐵車廂的CRRC子公司「中車長春軌道客車」，在2006年接到新南威爾斯省價值36億澳元（約198億港元）的訂單，但延誤了數年才交貨，並超支5.5億澳元（約30億港元）；它的供應商今創集團（KTK Group）也被澳洲今年的一份報告指它從2019年起僱用新疆維吾爾人勞工，涉及剝削。此外，美國華府最近宣佈把CRRC列入受中國軍方控制的黑名單，指該公司威脅美國國家安全，並且藉勞役維吾爾人得益。

維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）回應時指，雖然他「不認同每一個國家的所有行為」，但政府接納中國保證，CRRC並不涉及剝削維族勞工，又指新省政府已與CRRC合作多年，證明這家企業對澳洲是真誠的。

報道又指，新省政府在2016年再與澳洲唐納集團（Downer Group）簽訂17億澳元（約94億港元）合約，為悉尼製造24個雙層列車車廂。對此，新省交通部發言人承認，唐納集團承接的車廂是由其合作夥伴中車長春軌道客車製造，唐納集團會負責車廂的維修25年。省政府強調，有關合作是正當而且確保達到最高標準，合作夥伴亦須遵守新省的法例。