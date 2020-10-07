反修訂勞動法示威爆警民衝突　10人被捕

印尼政府修訂勞動法例引發工人不滿，自周二（6日）起發起連續3天的全國罷工，同日各個城市有數千名學生和工人上街遊行，抗議政府只照顧大企業的利益，無視下層工人的聲音。其中部分地區的示威演變成警民衝突，警方出動水炮車和催淚彈驅散人群，據報至少10人被捕。

示威在首都雅加達周邊地區的工業區開始，包括文登省唐格朗市、西爪哇省加拉璜市和萬隆市等。文登省警方表示，當晚9時15分前已經控制情況，但有2名警員被人投擲石頭而受傷。西爪哇省示威者向警察投擲石頭和爆竹，並破壞警車，被警方以水炮和橡膠子彈驅逐。雅加達警方則以防範新冠疫情為由封鎖國會大樓，以免示威者聚集。

印尼總統維多多提出的《綜合性創造就業法案》，修訂了70多項勞工法，當中修改最低工資、工時、遣散費及有薪假期等勞工條款，以改善營商環境及吸引外資，法案於周一在國會通過。市場普遍歡迎修例，股市一度上漲，帶動印尼盾升值。但工人團體擔心自身權益被嚴重削弱，甚至只能成為失去養老金和保險金的終身勞動工人。