納瓦尼促歐盟打擊親俄勢力　體內血液證含神經毒劑

早前中毒一度命危的俄羅斯反對派納瓦尼現時在德國治療，禁止化學武器組織（OPCW）周二（6日）確認，在納瓦尼的血液樣本中驗出俄製軍用級神經毒劑「諾維喬克」。納瓦尼周三（7日）要求歐盟，打擊向克里姆林宮靠攏的寡頭政治勢力。

OPCW周二發表報告，稱在納瓦尼的血液及尿液樣本中，均發現一種膽鹼酯酶抑制劑（cholinesterase inhibitor），與屬於諾維喬克家族、去年被該組織禁用的兩種有毒化學物質相似。OPCW總幹事阿里亞斯（Fernando Arias）表示，有關結果引起嚴重關切，任何人使用化武也應該受到譴責。德國則表示，正與盟友商討應採取甚麼行動。

納瓦尼周三受訪時呼籲歐盟，對向克里姆林宮靠攏的寡頭政治勢力採取強硬措施，認為只是制裁俄羅斯並不足夠，最重要是對該政權的牟取暴利者實施禁令，並凍結他們的資產；又指這些人在挪用巨款後，周末就會飛到柏林和倫敦揮霍。他提到，慕尼黑愛樂樂團首席指揮捷杰耶夫（Valery Gergiev）是制裁目標，因對方支持俄羅斯總統普京。