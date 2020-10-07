絕迹大陸3000年　袋獾重返澳洲野外

有「塔斯馬尼亞惡魔」之稱的澳洲獨有動物—袋獾，2008年被列為瀕臨絕種動物，目前僅存於澳洲塔斯馬尼亞島。澳洲多個動物組織今年3月起合作，將袋獾重新引入該國野外，是袋獾3000年來首次在澳洲大陸重現蹤影。

「澳洲方舟」（Aussie Ark）領導籌備島嶼保育計劃，將健康的年輕袋獾分批放生到位於悉尼北部巴靈頓高地（Barrington Tops）的一個佔地400公頃、設有圍欄的大型保護區。首批15隻袋獾已在今年3月放生，上月再放生11隻，由荷里活男星、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）帶領的團隊，周一（5日）再放生26隻，以配合明年2月的繁殖季。預計未來兩年內會再將40隻袋獾放歸保護區。

該組織希望將袋獾安置在保護區，有助提高區內袋獾的生存率和繁殖率，而透過監察系統可見目前獲放生的袋獾都狀態良好。

袋獾是袋鼬目現存最大的食肉動物，以可碾碎骨頭的強力下顎聞名。成年袋獾體重約8公斤。「塔斯馬尼亞惡魔」之名來自其發出的高分貝尖叫聲及會爭奪動物屍體的覓食特點，不過動物專家指該物種對人類和農業沒有威脅。

由於袋獾會獵殺對其他動物造成威脅的狐狸，及清除有病害的動物，故對環境保護也發揮一定作用。惟過去20年因受面部癌症威脅而數量急劇銳減，塔斯馬尼亞島只有不足2.5萬隻。