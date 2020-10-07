赴英國探嫲嫲　10歲童遠征2735公里

英國倫敦封城導致不少航班停飛當地。意大利西西里一名10歲男童早前為探望年事已高的嫲嫲，不惜用3個月時間，與父親由西西里島遠征2735公里至倫敦。兩嫲孫重聚相擁感動網民，而這趟旅程也為難民教育慈善機構籌得超過1.3萬英鎊（約13萬港元）善款。

外媒周二（6日）報道，英意混血兒羅密歐（Romeo Cox）去年隨父母由倫敦東部的哈克尼搬到西西里巴勒莫，但一直惦記獨居的77歲嫲嫲羅斯瑪麗（Rosemary）。在獲父母同意及事先規劃後，羅密歐與46歲父親考克斯（Phil Cox）在6月20日由巴勒莫啟程冒險。

父子沿朝聖之路「法蘭奇納古道」前進，雖然偶然會乘帆船或騎單車，但超過80%路程是徒步，穿越意大利、瑞士、法國及英國多個城鎮，途中既會在修道院或青年旅館過夜，也試過夜宿星空下。他們在旅程中曾數次迷路、與野狗搏鬥、遭黃蜂蟞腳等，更曾在法國北部加來一個難民營做義工，並萌生籌款幫助小難民接受教育的想法。

父子歷經93日克服萬難後，終在上月21日抵達倫敦特拉法加廣場，再經兩周隔離，周日（4日）方可前往牛津郡威特尼的嫲嫲家。只見羅密歐跑過街道擁抱及親吻嫲嫲，獲嫲嫲及其鄰居鼓掌迎接，場面感人。