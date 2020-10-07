極右金色黎明黨　法院裁定是犯罪組織

希臘雅典法院周三（7日）裁定，極右金色黎明黨屬於犯罪組織，領袖米哈洛利亞科斯（Nikos Michaloliakos）等多名前議員領導或參與犯罪組織罪成。法院外有2萬民眾在街頭慶祝，部分人更掟汽油彈及石頭，警方以催淚彈及水炮還擊。

這場長達5年的官司涉及4宗案件，分別是反法西斯歌手費薩斯2013年被殺案、埃及漁民2012年遇襲案、左翼社運人士2013年遇襲案、金色黎明黨是否犯罪組織，合共有68名被告，其中18人是金色黎明黨前議員。法院裁定米哈洛利亞科斯與另外6名前議員領導犯罪組織罪成，餘下11名議員則參與犯罪組織罪成。

費薩斯被殺案方面，法院裁定行兇的一名金色黎明黨支持者謀殺罪成，其餘15人被裁定為共犯。至於埃及漁民遇襲案，全部5名被告企圖謀殺罪成；左翼社運人士遇襲案的4名被告，原被控企圖謀殺，但獲裁定較輕的傷害他人身體罪成。

領導犯罪組織最高可判囚15年，法院外舉行反法西斯集會，警方出動2000名警員，並部署無人機及直升機監視。當得悉裁決後，出席人士大肆慶祝，但其後演變為警民衝突。總理米佐塔基斯形容，判決結束該國公眾生活的創傷周期。

金色黎明黨上世紀80年代由米哈洛利亞科斯成立，屬於新納粹組織。希臘早年經歷金融危機時，該黨的民粹主張在國內大受歡迎，一度以第3大政黨進身國會。金色黎明黨否認與襲擊案件有直接關連，指控審訊旨在阻止該黨受歡迎。