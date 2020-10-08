北約秘書長倡建新戰略觀念　應對中國

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周三（7日）出席斯洛伐克一個會議時表示，北約需要一套新戰略觀念，以應對全球新科技、恐怖主義和中國。

去年11月，法國總統馬克龍形容北約已經「腦死」，要求北約重新制訂策略，包括重啟與俄羅斯的對話和重新聚焦在跟回教恐怖主義的戰鬥。斯托爾滕貝格在會上說，馬克龍此番極富爭議的言論，觸發北約進入反思過程；又指由於全球形勢已發生根本變化，現在是北約發展一套新戰略思想的時候。斯托爾滕貝格稱這套倡議為「北約2030」。

斯托爾滕貝格促請北約30個成員國「發展出對新科技的共同原則和標準」，以應對與大數據和網絡通訊有關的「破壞性技術」帶來的安全威脅。他又強調，需要應對「隨着中國崛起而造成的全球均勢根本改變」、「更殘酷形式恐怖主義的興起」以及「中東、北非的不穩定局勢」。

去年在倫敦舉行的北約峰會上，北約成員國的領袖們首次正式確認來自中國「挑戰」。斯托爾滕貝格說，北約聚焦在歐洲和北美核心的同時，無可能忽略北京激增的軍事投資和在地緣上的強硬立場。