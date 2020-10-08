世貿總幹事遴選2候選人晉級　將首次由女性領導

總部位於瑞士日內瓦的世界貿易組織（WTO），周三（7日）就下任世貿總幹事一職進入最後一輪遴選，候選人由5席收窄至2席。尼日利亞前財長伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和南韓貿易部長俞明希晉級最後一輪，意味世貿將在25年來首次由女性領導。遴選結果料於11月6日後公布。

現年66歲的伊維拉曾擔任尼日利亞財長和外長，也曾擔任世界銀行常務副總裁和全球疫苗與免疫聯盟理事會主席，主張世貿應幫助貧窮國家獲得新冠疫苗和藥物。另一位候選人是現年53歲的俞明希，她在25年職業生涯中通過與美國、中國和英國的雙邊協議，擴大該國的貿易網絡。

世貿組織總理事會主席沃克（David Walker）周四（8日）上午在日內瓦向機構代表正式宣布2位候選人晉級。美國前總統克林頓政府時期的貿易官員、戰略與國際研究中心高級顧問賴因施（William Reinsch）指，全球對世貿的信心正逐漸減弱，下屆世貿總幹事首要挑戰是如何恢復組織的全盛實力和發展，並重拾其聲譽。