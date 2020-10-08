美司法部起訴2名IS劊子手　涉參與殺害日人質後藤健二

美國司法部周三（7日）宣布，起訴回教極端組織「伊斯蘭國」兩名成員恐怖主義的罪名，指他們涉在敍利亞參與挾持和殺害4名美國人質及多名英國和日本人，並與日本記者後藤健二被殺事件有關。一經定罪，二人最高可被判處終身監禁。

36歲男子科特伊（Alexanda Kotey）和32歲男子埃爾沙伊赫（El Shafee Elsheikh）曾是英國公民，是其中兩名被稱為「披頭四」的劊子手成員。他們涉嫌與英國恐怖分子聖戰約翰參與挾持和謀殺人質事件，並串謀向恐怖分子提供物質支援或資源。受害者包括美國記者福利和紹爾托夫，以及救援工作者卡西格和米勒，另還有2015年被斬首殺害的日本記者後藤健二和人質湯川遙菜等。

起訴書指，二人長期以來對人質施以「身體和心理暴力」，及後在2018年被美國同盟敍利亞民主軍抓獲。案件正交由美國聯邦調查局（FBI）調查，FBI探員周三把二人遣送回美國，在維珍尼亞州一處秘密的關押地點，透過視像出庭聽取控罪。他們另一名成員因參加涉嫌與恐怖主義有關的罪行而被定罪，目前囚於土耳其；另一人則於美軍在敍利亞的空襲中身亡。