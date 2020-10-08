美韓防長通電話　將舉行安保會議討論半島局勢

北韓勞動黨周六（10日）迎來建黨75周年之際，南韓與美國將於下周二（13日）舉行網上軍事委員會會議，主要討論韓軍收回戰時作戰指揮權事宜。雙方國防部長下周三（14日）會在美國舉行韓美安保會議，討論半島戰略安全及駐韓美軍等問題。

南韓聯合參謀本部周四（8日）指，兩國有意先評估東北亞安全局勢及聯合防禦形勢，以便之後評估是否符合移交戰時作戰指揮權的條件，包括核心軍力能力、對應北韓核武能力以、半島及地區的安全條件合適與否。而針對北韓核武及大規模殺傷性武器，韓聯參指會繼續擴張導彈防禦及戰略，並按國際法應對飛入南韓防空識別區的軍機。

總統文在寅同日表示，雖然在過去2年在韓朝和平道路上取得實際進展，但目前對話機制陷入僵局，因此希望韓美能加強合作，促成半島終戰宣言及建設偉大同盟，並爭取該區國家及國際社會支持。

另外，南韓防長徐旭自上任以來首次代表國家出訪，將參與第52次韓美安保會議。他周四先與美國防長埃斯珀通電話，向美方表示保持雙方合作的意向。他周三（7日）表示，北韓料在周六舉行的閲兵中展示新型導彈，透過武力震懾美方奪回局勢主導權。

有分析認為，北韓屆時可能會展示新型固體燃料洲際彈道導彈、多彈頭導彈、升級潛射彈道導彈、先進導彈發射器等，但未知領袖金正恩會否在金日成廣場發表演説。另有曾參與兩韓軍事會談的專家指，北韓可能會展示中程潛射彈道導彈，但對美國本土無直接威脅，只想在11月美國大選後取得更有利條件談判。

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