屢發表反政府文章　維權女記者被捕

越南公安部周三（7日）在官方網站公布，已以宣傳反對越南社會主義共和國為由，拘捕自由新聞工作者范端莊（Pham Doan Trang）。一旦罪成，范端莊最高可被判入獄20年。

范端莊的友人周二在社交網公開有關消息，指當局於周二（6日）晚約11時30分，在胡志明市一間旅館拘捕她，現時已轉到首都河內等候調查。當局拘捕范端莊時，帶走一批文件及器材。友人指，范端莊早前就今年1月河內一宗政府強徵村莊土地興建軍用機場的糾紛撰寫報道，事件中警方與居民發生衝突，導致一名族人精神領袖及3名警員死亡。當局今年9月審理案件，判2名村民死刑，另27人入獄。范端莊撰寫報道後，不停受到警方騷擾。

據報范端莊在前年被警方盤問期間曾遭襲擊，被迫到處藏匿。她去年5月曾寫信給友人，指一旦被捕，希望不會被遞解出境，盼望獲釋後可以繼續為越南人民爭取自由。諷刺的是，范端莊被捕當日，美國與越南才剛結束第24屆雙邊人權對話。

美國保護記者委員會（CPJ）促請越南當局立即釋放及撤銷起訴范端莊，並停止對她已持續十多年的騷擾。有評論指，當局拘捕范端莊，是要在明年1月越共全國代表大會前打壓維權人士。42歲的范端莊是自由身記者及博客，經常發表反對越南共產黨一黨專政的言論，亦曾出版關於人權、女權、環保的書籍，去年獲無國界記者頒發新聞自由獎。