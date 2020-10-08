華企擬開展最大型採礦計劃　聯合國警告或致生態災難

一間在澳洲註冊、被中資收購的礦企，擬在巴布亞新畿內亞開展當地歷來最大規模的採礦計劃。聯合國10名報告員指出，成功開發或會導致生態災難，並對塞皮克河附近原住民造成嚴重影響。他們近日聯署去信相關企業及國家表示關注，質疑沒有把計劃優先通知當地居民；但該礦企否認指控。

該採礦計劃擬在弗里達河（Frieda river）一帶展開，覆蓋1.6萬公頃土地，主要由中國企業PanAust負責，預計在未來30年會在每年開採總值15億美元（約117億港元）礦物。報告員已向該企業、當地政府、澳洲、中國及加拿大去信表示嚴重關注，指項目未對原居民提供流通及優先資訊，亦沒有徵求他們的同意，明顯侵犯人權。據指，當地大部分人都反對該項目。

另外，項目會興建水壩安置大量尾礦，對下游村落造成破壞，亦對當地人的生命健康、水源及食物，構成潛在及直接威脅。有保護該區的維權人士更收到死亡恐嚇，以及遭身份不明人士射傷。報告員在信中要求巴新政府，在60日內回覆有關問題，但限期過後未獲回覆。

PanAust則在聲明中表示，項目在當地興建基建設施，提供廣大商業及社經發展機會，另外過去已在近140條村莊組織了諮詢會，參與者超過1.8萬人。