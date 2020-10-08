海外伴侶申請移民簽證 英語不達標需上課500小時

澳洲政府前周二（6日）公布聯邦財政預算，當中將引入新措施，要求澳洲人的海外伴侶申請移民簽證時，需符合指定英語能力要求，或抵澳後需強制上英語課500小時。

署理移民部長塔吉（Alan Tudge）周四（8日）受訪時披露更多有關細節，指當局要求簽證申請人及其擔保人，必須擁有「能有效溝通水平」的英語能力。根據內政部定義，「有效溝通水平」指國際英語水平測試（IELTS）平均獲4.5分，或在其他英語考試獲同等成績。

塔吉並指，申請人在當局批出2年暫准簽證期間，毋須通過英語能力測試，但申請永久居留則必須先通過測試，或證明已「合理地努力」學習英文。如果未能達到要求，申請人需參加500小時政府提供的英語課程。

塔吉表示，澳洲有近100萬人因英語能力不足，以致無法找到工作或安穩地生活，有些丈夫甚至為了控制伴侶或妻子，而不想她們學好英語。新措施是希望保護這些伴侶，以及讓新移民盡快投入澳洲的生活環境。有關措施待國會通過後，將在明年底實施，而在此之前已申請伴侶簽證的將不受影響。