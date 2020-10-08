土耳其阿聯酋違反武器禁運　支援利比亞內戰

英媒有份參與的調查發現，土耳其與阿聯酋涉嫌違反聯合國對利比亞的武器禁運，分別向該國臨時政府及反對派，提供軍事支援，加劇雙方戰鬥。俄羅斯亦涉嫌公然違反禁令，疑似運送米格戰機到當地。

阿聯酋支持反對派以軍閥赫夫泰爾（Khalifa Haftar）為首的利比亞國民軍，土耳其則支持由國際承認的的黎波里政府。據《衞報》報道，調查中的飛機雷達數據及衞星圖像顯示，阿聯酋從一個在沙漠的機場定時派遣C-17運輸機至埃及2個偏遠空軍基地，分別位於近利比亞東部邊境西迪拜拉尼（Sidi Barrani）及在亞歷山大。前者的空軍基地去年尾起，開始快速擴充載貨量。

土耳其則在6月至8月期間，有定期航班運載要員，從多個國內機場飛往利比亞西部，所用機型為空中巴士A400M軍用運輸機。其中有影片顯示，有疑似敍利亞戰士在土耳其加濟安泰普排隊登機，相信他們是僱傭兵。

有外交官指，土耳其空軍為避開飛行情報區，所有不定時航班或特別包機正以新路線航行，同時關閉應答器隱藏路線。但有來自土耳其國防部的消息指，土耳其只在清除赫夫泰爾勢力所遺留的爆炸物，並在當地提供人道支援及營運醫院。