新冠肺炎：單日增逾4千新症　柏林等三大城市超警戒線

德國疾控機構周四（8日）公佈單日新增新冠肺炎確診病例達4058宗，是自4月以來首度突破4千。同日，柏林、法蘭克福和不來梅三大城市的新冠疫情檢測指標，均突破官方設定的警戒線。

總理府部長布勞恩表示，他已經看到德國處在第二波疫情的開端階段。德國衞生部長施潘表示，新確診數字令他高度擔憂，他呼籲公眾保持警覺，並且敦促疫情熱點地區採取應對措施，以使形勢免於失控。

羅伯特·科赫研究所所長威勒警告稱，目前存在病毒傳播失控的可能性，德國有可能將面臨每天新增超過1萬例的局面。

值得關注的是，當天德國首都柏林、最大金融中心法蘭克福，以及北部重要港口城市不來梅三地，「近7日平均每10萬人新增確診人數」這一重要疫情監測指標，均已突破50人的警戒線，分別達52.8、59.1和57.6。

為協調當前各主要城市的防疫措施，總理默克爾將於周五（9日）與德國11個大城市的市長召開視頻會議進行商討。截至當地8日傍晚，德國累計確診312487宗，共9731人病歿。