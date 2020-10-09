第一夫人前夫離世終年69歲　馬克龍介入致婚姻破裂

法國第一夫人特羅尼厄的前夫奧齊埃(André-Louis Auzière )離世，終年69歲。極注重私隱的他，其實早在去年12月已經過身，並在平安夜落葬，死訊在本周三（7日）才由他任職大律師的36歲女兒蒂費納（Tiphaine Auziere）公開。

奧齊埃生前是一名銀行家，與特羅尼厄於1974年結婚，育有3名子女。在1990年代初，當時只有16歲的現任法國總統馬克龍，向他的老師特羅尼厄示愛，其後特羅尼厄與馬克龍認真發展，終於在2006年與奧齊埃離婚收場，並在翌年改嫁馬克龍。

現年67歲的特羅尼厄，比馬克龍年長25年，當年是馬克龍的法文和拉丁文老師，也負責學校的話劇學會，馬克龍很快便迷戀上她。在認識馬克龍之前，特羅尼厄據說很努力要成為奧齊埃的完美妻子，而奧齊埃則被形容是一名道德感強烈的好好先生，但朋友都說他是個「掃興的人」。

人們形容特羅尼厄童年和少年時期有些許反叛，但作為三子之母，當年為一名比自己年輕一大截的小伙子而拋夫棄子，無疑她生平最離經叛道的事。她其後曾說，馬克龍17歲時已承諾非她不娶。