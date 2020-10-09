新冠肺炎：研究指87%患者康復後仍有長期症狀

新冠疫持續肆虐，《美國醫學會雜誌》刊登了一項針對意大利羅馬最大醫院的調查發現，87%入院治療的患者出院後近兩個月仍有至少一項症狀，大多數患者出現疲倦和氣促等「長期新冠肺炎」（long COVID）的症狀，這些症狀嚴重影響患者的生活質素，部分人就連出門散步一小段路也會感疲倦，惟目前原因未明。

外媒周二（6日）報道，醫院調查143名患者出院後情況，發現過半數仍感疲倦。英國新冠肺炎症狀追蹤程式顯示，12%患者在30天後仍有症狀，有最新數據指患者每50人中有1人在90天後出現長期新冠肺炎的症狀，而極度疲倦僅是症狀的其中一種。埃克塞特大學教授斯特雷恩（David Strain）指，已在慢性疲勞綜合症診所見過不少新冠病人，故可印證「長期新冠肺炎的確存在」。

長期新冠肺炎暫未有清晰醫學定義，但無疑對患者造成嚴重的健康問題。每患者出現的症狀迥異，但最常見是極度疲倦，而其他症狀包括氣促、久咳、關節和肌肉痛、聽力和視力問題、頭痛、喪失嗅覺和味覺，造成心肺腎等器官受損。部分患者稱，出現抑鬱、焦慮和難以清晰思考等精神問題。愛爾蘭首都都柏林一項調查也發現，五成患者感染10周後仍感疲倦，3分1人體力不支無法回到工作崗位。

萊斯特大學的教授兼項目的首席研究員布賴特林（Chris Brightling）指，新冠病毒攻擊宿主的獨特方式，似乎帶來比其他病毒更嚴重的感染和持續的症狀，包括可引發過度活躍的免疫反應和影響新陳代謝，同時與沙士和中東呼吸綜合症的冠狀病毒般可造成長期肺部問題，甚至改變腦部結構，導致血液凝血異常和輸血血管系統問題。