納卡衝突持續　阿塞拜疆炮擊教堂

亞美尼亞與阿塞拜疆在有主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫（簡稱納卡）衝突持續，雙方都為暴力事件互相指摘。亞美尼亞指摘阿塞拜疆炮擊舒沙市（Shusha City）一座知名大教堂，教堂內外受嚴重損毀，有2名俄羅斯記者在事件中受傷，其中一名情況嚴重需送院治療。

外媒周五（9日）報道，凡克主教座堂（The Holy Savior Cathedral）的穹頂被炮彈擊中，部分屋頂倒塌，瓦礫布滿一地，長椅被撞倒，部分的窗框和石牆受損，畫像損壞，內部一遍凌亂。事發時，有居民在教堂內避難，幸而在地下室逃過一劫沒有受傷。

亞美尼亞指摘阿塞拜疆襲擊大教堂是「巨大罪行，對人類文明的挑戰」，警告阿塞拜疆破壞宗教場所是戰爭罪行。阿塞拜疆國防部否認襲擊大教堂，稱「不針對具歷史、文化和宗教的建築物和古迹」，反指第二大城市遭到亞美尼亞軍隊炮擊，至少一名平民死亡。與亞美尼亞和阿塞拜疆接壤的伊朗警告，這場戰鬥有可能成為「區域戰爭」。

來自美國、俄羅斯和法國的國際監督員周四（8日）在日內瓦與阿塞拜疆外長見面，試圖叫停戰火。亞美尼亞外長定於周一（12日）在莫斯科會見俄羅斯外長。俄羅斯總統普京也呼籲雙方結束這場損失重大的「悲劇」衝突。