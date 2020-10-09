單身漢囤6萬件稀有物　料拍賣價達400萬英鎊

英國諾丁漢一名44歲獨居單身漢囤物成性，家中及車庫收藏的陳年物品多達6萬件，當中更包括英國殿堂級搖滾樂隊披頭四（The Beatles）的稀有簽名紀念品。這些珍藏一直未為人所知，直至男子早前猝逝，才由其兄弟發現及交予拍賣行拍賣。預料成交總價可達50萬至400萬英鎊（約500萬至4000萬港元）。

拍賣行表示，已故屋主是一名電腦程式員，2002年起愛上從拍賣網和展覽會等搜羅心頭好，藏品不但擠滿其3房住宅及車庫每個角落，他更需另租一間公寓、兩個車庫及24個巨型垃圾桶置物，以致自己「有家歸不得」，臨終前幾年只能住在旅店。

拍賣行最後出動8名壯漢，用3輛貨車花了6周時間才搬走所有藏品，再由18人負責拆開大部分未開封的郵遞包裹。該行形容已故屋主是英國史上最強囤積者，又強調藏品並非垃圾，反而有成千上萬件全新優品，包括價值1200英鎊（約1萬港元）的美國漫畫《正義聯盟》初版等6000本古董漫畫、逾100套化學和電子設備、全新相機和鏡頭、俄羅斯和美國太空探索紀念品等。

藏品將在本月22日至25日拍賣。據報已故屋主愛上囤物，是因為難以忍手網購，並打算退休才打開包裹。至於他買東西的錢何來，仍然是個謎。