超巨大新洲際導彈　或多彈頭射程更遠

北韓在周六（10日）勞動黨建黨75周年閱兵，展出一款此前從未曝光的新型洲際彈道導彈，由於它比現役同級的火星15洲際彈道導彈更大更長，所以射程可能比後者的1.3萬公里更遠；加上可能搭載多枚彈頭，令北韓核力量大幅提升。

這款外界暫時稱為火星16的新型、超巨大洲際彈道導彈，是最後一款在閱兵展出的武器，排在可打擊美國本土的火星15之後，共有4輛發射車登場。研究北韓軍事的美國智庫卡內基國際和平基金會研究員潘達（Ankit Panda）表示，該導彈是全球最大型的公路機動液體燃料導彈，相信是北韓的「新型戰略武器」。

新洲際彈道導彈的最大特點，是由11軸22輪移動發射車搭載，比火星15所用的9軸18輪發射車更長。火星15長21米，新導彈或再長2米至3米，直徑也比火星15的2米更大，有可能與增設3個輔助引擎有關，令導彈射程比火星15更長。此外，彈頭部分比其他型號的彈道導彈更長，因此它或具備搭載多枚彈頭的能力。

發射車的外觀與火星15不同，這意味北韓研製發射車的技術取得一定程度的進展，但導彈後尾部有疑似支架的設備，南韓軍方估計北韓仍未具備直接從發射車發射導彈的技術。至於另一款登場新導彈，是北極星4A潛射彈道導彈，從畫面可見它比北韓首款潛射彈道導彈北極星1，以及去年試射的北極星3略為大。

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