新冠肺炎：新症連續2日創新高　再多4市列最高風險區

法國的新冠肺炎疫情持續嚴峻，上周六（10日）再增26,896宗新症，連續第二日創新高，累計逾71.8萬宗確診。法國再多4個城市列入最高風險警戒區，包括中部奧弗涅-隆-阿爾卑斯大區的里昂及聖伊天、北部諾爾省里爾、東部伊澤爾省格勒諾布爾。

界定為最高風險區的條件包括，每10萬人口中出現250宗活躍病例；在高齡和體弱人口中每10萬人有100宗病例；當地深切治療部床位有3成用於新冠病人。一旦被列為最高風險區，當地酒吧便需要關門，餐飲服務也進一步受限制，包括晚上10時要停止營業，引起餐飲業不滿。另有人批評政府沒吸取第一波疫情的教訓，未有增加深切治療部床位。

上加龍省圖盧茲及埃羅省蒙彼利埃，也接近列入最高風險區的邊緣，當局計劃再觀察數天當地疫情的進展。首都巴黎和周邊近郊3個省份，一周前已列入最高風險區。法國的14天萬聖節學校長假期將於周六（17日）開始，以往大批民眾會帶孩子出外度假；法國衞生部長維蘭則表示，政府暫時不會限制城市之間的往來。

駐法國記者呂靜儀報道