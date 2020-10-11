閱兵後舉行煙花匯演　美官員指展示新型洲際導彈令人失望

閱兵結束後舉辦煙花匯演，有軍人及民眾淚流滿面。

北韓上周六（10日）勞動黨建黨75周年閱兵，展出此前從未曝光的新型洲際彈道導彈「北極星4」。官媒朝中社周日（11日）報道，閱兵結束後舉行火炬巡遊、煙花匯演等各種慶祝活動，參加者高喊「（北韓領袖）金正恩萬歲」的口號。

朝中社報道，該國青年於上周六晚在平壤金日成廣場，舉行慶祝建黨周年的火炬游行，手持火炬列隊拼出「最強軍力」、「自主」、「偉大的黨」等標語，以及「革命傳統」、「誓死保衞」及金正恩、已故領袖金日成和金正日的字樣。報道宣稱，白頭山英雄青年將消滅一切敵對勢力的壓制與全球大災難。

北韓閱兵結束後舉行盛大的煙花匯演，大批來自各地的群眾來到金日成廣場慶祝，有軍人及民眾期間淚流滿面。韓媒分析指，北韓在前年建政70周年紀念儀式上，曾展示「經濟建設」、「科學技術」等標語，而今年的「自立更生」、「誓死保衞」等標語似乎凸顯出該國內外受困的境況。

金正恩當日上台發表講話時表示，要加強戰爭威懾力應對外部威脅，重申不會先發制人，又希望能夠與南韓攜手合作；同時感謝北韓至今沒有人確診新冠肺炎。據報他期間一度情緒激動落淚，在台上除下眼鏡拭淚。胞妹兼勞動黨第一副部長金與正、國務委員會第一副委員長崔龍海等高層亦有現身慶祝活動。

前美國駐北韓情報官員加勞斯卡斯（Markus Garlauskas）則關注，若北韓的火星15洲際彈道導彈可打擊美國本土，更大的北極星4可攜帶甚麼，認為這種新型洲際彈道導彈或為了消除外界對北韓攻擊美國本土能力的疑慮。英媒引述另一名美國政府高級官員，認為北極星4令人失望，指美朝應重新展開談判，實現朝鮮半島完全無核化。

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