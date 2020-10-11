新冠肺炎：印度確診突破700萬　新加坡死亡率全球最低

印度的新冠肺炎疫情持續嚴峻，該國衞生部周日（11日）公布，過去一天新增74,383宗確診及918人死亡，累計病例突破700萬關口，錄得逾705萬宗，當中10.8萬人死亡。印度目前是疫情全球第二嚴重的國家，但病例已追近美國的逾794萬宗。

印度目前有18個邦和地區確診病例突破10萬宗，其中疫情最嚴重的依次為馬哈拉施特拉邦、安得拉邦和卡納塔克邦。政府衞生專家古勒里亞（Randeep Guleria）稱，當局已成功讓新症增幅減緩，但由於當地人口稠密，難以大幅改善疫情。另有專家指，當地衞生設施、檢測及通報情況惡劣，公布的死亡數字可能並不準確。

另外，全球的染疫死亡率約為3%，但新加坡卻只有0.05%，屬全球最低，而且逾兩個月沒有新增死亡個案。英媒分析指，原因可能在於當地患者大多為青年，加上及時檢測，且醫療系統完善，而政府強制民眾戴口罩，並嚴格遵從世界衞生組織對新冠肺炎的死亡分類方式。新加坡累計57,866宗確診，當中27人死亡。