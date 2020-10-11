新冠肺炎：維省延長緊急狀態4周　墨爾本將局部放寬限制

澳洲維多利亞省的新冠肺炎新症減幅未如理想，省長安德魯斯周日（11日）表示，將延長緊急狀態及災難狀態4周；墨爾本不會在下周一（19日）完全進入第三階段解封，但屆時會放寬小部分措施。

安德魯斯曾表示，能保持單日新增病例在5宗以下，便可能符合解封標準。惟過去一日維省新增12宗確診及1人病歿，其中2宗確診來自墨爾本的染疫群組，因此緊急狀態及災難狀態令會延長至下月8日。安德魯斯又宣布，該省密切接觸者必須在隔離期間的第11日接受檢測，否則將要接受多10日隔離。

維省早前有用作隔離的酒店保安疑與旅客性交後染疫，並把病毒帶出社區，導致第二波疫情爆發，聘請私人保安駐守酒店此一決定引起抨擊。聽證會有證據顯示，維省前警察總長阿什頓於3月27日，發信息給澳洲聯邦警察總長克肖指，維省隔離酒店將使用私人保安，並稱是省長與內閣廳安排的交易。

安德魯斯一直強調，對有關決定並不知情。負責調查的委員會要求安德魯斯及多名相關官員等，提交當日包括加密內容的手機訊息，安德魯斯周日表示已答應要求，但沒有交代何時提交，其他人則仍在考慮。