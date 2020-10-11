美議員斥哈利夫婦干政　促英皇室褫奪頭銜

英國哈利王子與妻子梅根自搬至美國定居後，心繫當地政治。由於之前二人拍片呼籲選民在大選中投票，引來有共和黨議員上周五（9日）致函英國駐美大使皮爾斯（Karen Pierce），稱他們持續干預美國大選，要求英國皇室褫奪其公爵頭銜。

共和黨眾議員史密斯（Jason Smith）在信中引述該影片，稱二人發表政治意見被廣泛報道，該行為嚴重違反英國皇室政治中立的原則，並涉及不恰當的本土干預行為。他批評，英國是美國其中一個最緊密的盟友，如今卻縱容其自建國以來最高級的人員干預美國大選，故他要求英國政府剝奪哈利和梅根的「所有頭銜、稱呼及特權」。

但有皇室專家指出，英女王伊利沙伯二世可頒下皇室制誥奪取「殿下」的頭銜，而其他權利一律不變；「殿下」這頭銜是為哈利及其子嗣而設，梅根只是冠夫的頭銜。二人之前已表示不再使用「殿下」或薩塞克斯公爵及公爵夫人的頭銜，在未來作任何商業用途。

另外，有傳英女王命人準備好溫莎堡的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），即哈利及梅根獲贈的新婚賀禮，稱哈利會在數周內歸國，或會訓斥他們干涉美國政治，但未知梅根會否回來。有消息指，由於二人在明年一月需就其私隱訴訟出庭，因此最遲會在本年12月底回到英國。