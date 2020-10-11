海洛英藏跨下走私墨爾本　馬國空姐入獄9.5年

馬來西亞一名空姐去年1月初入境澳洲維多利亞省墨爾本時，被海關人員發現她多次利用職務之便將海洛英藏在內衣及絲襪內、夾在兩腿中間走私到澳洲，涉案毒品合共8公斤，市值75萬澳元（約421萬港元），她上周四（8日）被判9.5年有期徒刑。

40歲犯人扎因（Zailee Hana Binti Zainal）於去年1月6日入境墨爾本時被海關人員抽查，發現其身上藏有海洛英。她供稱知道自己走私某種藥物，但不知是海洛英。案情指，她在2018年10月至被捕期間走私過8包海洛英，每包重量約1公斤，每次事成馬來西亞都會有人在其汽車擺放1700澳元（約9550港元）報酬。

扎因是為墨爾本一個販毒組織行事，該組織依賴空中服務員運毒，扎因利用3個月學習如何用兩腿夾着枕頭有自信地走路，從以把毒品運上飛機，飛行途中則把毒品藏在客機廁所。扎因的幼女有嚴重疾病，長時間需花大量金錢治療，其東主馬印航空（Malindo Air）於2018年發內部電郵為扎因籌醫藥費，該犯毒集團借機向她招手。她承認一項走私毒品罪，被判入獄9.5年，4年9個月內不得假釋，扣除她被拘留的640日，只需服刑不多於3年。