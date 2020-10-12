新冠肺炎：全國下調防疫級別　10類場所恢復營業

南韓總理丁世均周日（11日）召開中央災難安全對策本部會議，宣布全國範圍內實施的社交距離限制措施級別下調至第一級，但首都圈和高風險地區的公共場所維持二級響應，周一（12日）起生效。教育部亦允許各地中小學於本月19日起，放寬學生出席率比例上限至三分之二。

新規允許全國10類高危場所在嚴守防疫措施下營業，包括卡拉OK、健身房、自助餐館等，民眾必須遵守防疫措施及戴口罩。大型體育場准許30%的觀眾入場觀看比賽，亦可恢復100人以上的戶外聚會和50以上的室內聚會。

至於在首都圈，大型聚會仍不建議但不禁止，節日、演唱會、展覽等活動及酒吧等5類夜生活場所，須遵守每4平方米只容1人的規定，另外教會崇拜只准開放30%的座位容量且繼續禁止聚餐和小型聚會。

教育部周一宣布初中、小學和幼稚園學生出席比例上限，將由現時的3分之1放寬至3分之2，高中的3分之2比例限制維持不變，另外從8月19日停課的大型補習班亦可即日恢復面授課堂。

南韓周一新增97例確診，為自8月以來連續5天跌破百位數，但社區感染和境外輸入病例皆較前日增加。