貸款逾9億美元予北韓　政府62次追債不果

長期面對糧食危機的北韓，曾向南韓借錢買糧。（Getty Images圖片）

南韓統一部周二（13日）提交一份資料顯示，政府於2000年至2008年間曾貸款給北韓，共約9.33億美元（約72.8億港元）。韓方其後發送62次公文敦促還款，但朝方一直沒有回應。國會議員促請政府，根據貸款合約及國際慣例積極採取措施追收欠款。

韓媒報道指，統一部向國會外交統一委員會國民力量黨議員趙太庸，提交有關政府對朝貸款的資料。其中貸款購買糧食約7.2億美元（約56億港元），鐵路、公路建設建材設備約為1.3億美元（約10.1億港元），輕工業原材料則為8000萬美元（約6.2億港元）。

北韓只在2007至2008年分兩次，以相當於240萬美元（約1872萬港元）的鋅錠實物償還部分債務，撇除未到還款期的建材設備貸款，北韓應立即向韓方償還的本金仍達7.98億美元（約62.2億港元）。

南韓進出口銀行作為兩韓合作基金的受託機關，負責敦促北韓還款，期間通過在北京的代表處向北韓貿易銀行行長發送傳真和電郵追債。統一部指出，銀行難以針對逾期貸款行使債權人的請求、執行和保全權利。