新冠肺炎：3級警戒防疫　專家籲封城

英國新冠肺炎疫情反彈，首相約翰遜周一（12日）公布周三（14日）起實行3級防疫警戒制度，分為「中」、「高」、「非常高」。英格蘭大部分地區進入「中級」警戒、東北部地區警戒級別為「高」，利物浦是唯一警戒級別為「非常高」的地區。英格蘭首席醫療官惠蒂警告，新制未必能全面遏止疫情擴散，要採取進一步行動。

約翰遜宣布，感染率較低的地區實施中級防疫警戒，室內外禁聚上限為6人，酒吧及餐廳於每天晚上10時後不得營業。部分目前已實施地區性防疫限制的區域，警戒級別則列入「高」，包括諾丁漢郡和南約克郡，禁止非同一家庭人士在室內聚集，室外禁聚人數上限為6人，預料440萬人受影響。

面臨最高防疫警戒的利物浦，關閉所有酒吧及健身室等非用膳場所、出入需遵循旅遊指南，禁止非同一家庭的人在室內及室外聚集，公園、沙灘等地禁聚人數為6人，料150萬人受影響。。

約翰遜相信新的警戒制度有效遏止疫情擴散，但有醫療學家認為目前的檢測需時太長，未能壓制傳播速度及追蹤源頭，上月21日實施的短暫封鎖才是最有效的措施，確診人數大幅下降，籲政府考慮封城。