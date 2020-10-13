黑客入侵閉路電視　用戶居家片段鹹網任睇

馬來西亞傳媒周一（12日）報道，多個新加坡家庭的安裝在寓所的閉路電視疑被黑客入侵，居家畫面被上傳到網上變賣，當中包括少女在家衣衫單薄的起居情況、男女在睡房做愛的畫面。

報道指，有色情網站設立名為「新加坡人」的標籤，可搜尋到逾1000段幾十秒到超過30分鐘的影片，都是在廁所偷拍、男女睡房做愛及女生拍攝裸照等畫面，部分標題更注明是「黑客入侵閉路電視」畫面。

部分曝光影片的事主是年輕女子，有人更看似未成年，穿睡衣躺在寓所客廳看電視，被拍到走光。有些影片附上社交媒體群組的連接，入內即可加入，該群組有逾1000名會員，宣稱擁有2.3兆字節（TB）視頻數據，承諾付錢成為VIP會員者可以看到「頂級視頻」，會費是150美元（約1170港元），今年12月會提高至200美元（約1560港元），會員亦可學習如何入侵他人的閉路電視盜取畫面。

有在家中安裝了閉路電視的民眾對此感憂慮，怕私隱是否輕易遭黑客公開。新加坡警方指出，根據刑事法典，使用電子渠道傳播任何猥褻材料都屬違法行為，為避免黑客入侵閉路電視，公眾應該購買受認證品牌的產品，在攝像機軟件有新版本時應盡快更新，同時使用保護度高的密碼並定期更換。

有業界人士表示，用戶一般很難判斷是否有黑客入侵自家閉路電視，民眾可留意閉路電視的保安設置、密碼是否有突然被更改的迹象，或監控鏡頭是否在未經自己調整下異常轉向，以及避免把鏡頭等器材直接連接互聯網。