華海警船逗留釣魚島海域破紀錄逾2天　日方稱絕不容許

日本海上保安廳周日（11日）表示，發現有兩艘中國海警局船隻相繼駛入釣魚島附近海域。日媒周二（13日）報道，日本方面多次要求離開不果，中國海警船持續逗留至今，已超過2天，打破逗留最長時間的紀錄。

日本第11管區海上保安本部表示，兩艘中國海警船在日本時間周日早上10時47分左右，相繼進入日方所聲稱的「領海」，更在赤尾嶼（日稱大正島）以東約22公里，試圖接近正在作業的日本漁船。兩艘中國海警船持續在該海域航行，至今未肯離開。

報道指，兩艘中國海警船於周二凌晨2時11分，連續在該海域的航行時間打破今年7月的39小時23分紀錄，是自2012年日本政府宣布釣魚島列嶼「國有化」以來的最長逗留時間。兩船周二早上在赤尾嶼東南面7公里至西南面14里的範圍航行，日本海上保安本部持續發出警告敦促離開，並在附近部署巡邏船加強戒備。

日本內閣官房長官加藤勝信周二早上在記者會上表示，對中國公務船至今停留在日方「領海」逾2天感到遺憾，已多次透過外交渠道向中方強烈抗議；又稱將在持續緊張的局勢下，維持守護領海、領土和領空的方針，做好在釣魚島周邊監視及戒備的工作。防相岸信夫則批評，絕不容許中方屢次入侵「領海」，將繼續冷靜應對，促中方自制。