新省前議員涉收報酬　為華企與太平洋島國牽線建賭場

澳洲新南威爾士省省議會前議員馬奎爾（Daryl Maguire）被指利用議員身份及職務之便不當地獲取利益，新省獨立反貪委員會近日就此案聆訊。在周二（12日）的聆訊中，馬奎爾被揭任議員期間，曾收取報酬為中國企業與南太平洋國家政府建立關係，並在東窗事發時要求一名中國外交官通知其生意夥伴刪除通訊紀錄。

馬奎爾曾任新省議會亞太友誼小組主席，早年涉嫌收取一間中國地產商的報酬做中間人，為該企業在澳洲的地產項目牽線。事件曝光，他於2018年請辭並接受反貪委員會調查，今次的調查焦點落在馬奎爾任亞太友誼小組主席時的不當行為。

反貪委員會調查發現，馬奎爾於2017年曾多次訪問中國和南太平洋島國，包括巴布亞新畿內亞、薩摩亞等，安排相關國家領袖與中國商人會面，尋求促成雙方就興建賭場及發展商業等達成協議，而他則從中獲取報酬。

馬奎爾的生意夥伴、澳洲公民王美琪（Maggie Wang，音譯）周二作供，聲稱馬奎爾於2018年捲入上述醜聞時，二人在北京的共同朋友杜偉（Du Wei，音譯）致電她，要求她刪除所有與馬奎爾之間的電郵及短信。王美琪稱，杜偉是中國外交官，二人結識30年。

電郵內容顯示，馬奎爾於2012年9月在杜偉建議下接觸王美琪，提出合作為中國企業與澳洲之間的商業合作牽線，包括參與一項「現金換簽證」（cash for visa）計劃，讓澳洲企業謊報僱用一批尋求取得澳洲簽證的中國公民，他們的家人會向王美琪支付一大筆錢，後者將安排簽證並付錢給馬奎爾等人。

英媒報道，杜偉於1994年派駐過中國駐美國大使館，參與游說美國國會賦予中國最惠國待遇，之後被調回北京的外交部，主理與美國國會相關的事務，並於2002年至2005年之間出任中國駐悉尼總領事館副領事。