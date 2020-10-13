超大質量黑洞吞噬星體　天文學家實時見證

英國《皇家天文學會月報》周一（12日）發表最新研究，表示有天文學家透過位於智利的歐洲南方天文台（ESO）望遠鏡，觀測到距離地球2億1500萬光年外，有超大質量黑洞撕裂並吞噬一個有太陽般大小的星體之奇觀，ESO同日發布過程片段。

當星體太接近超大質量黑洞，就會受黑洞引力影響而遭撕成物質流及吸向黑洞，這個過程稱為「麵條化」（spaghettification）期間會發出明亮耀斑。團隊去年發現這個名為「AT2019qiz」耀斑後，利用不同望遠鏡和儀器觀測逾6個月，實時追蹤星體遭質量是太陽的100多萬倍的黑洞吞噬約一半的過程。

研究主要作者、英國伯明翰大學講師及英國皇家天文學會研究員尼科爾（Matt Nicholl）表示，這種星潮汐破壞現象（tidal disruption event，TDE）罕見及難以研究，因黑洞吞噬恒星時釋放出的能量會形成阻礙觀測的塵埃雲。今次是此類耀斑有史以來最接近地球的一次，亦是研究人員第一次證實恒星被黑洞吞噬時的明亮耀斑，與從恒星中流出的物質之間的直接聯繫。