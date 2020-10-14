涉前梵蒂岡2號人物財務醜聞　39歲米蘭女子被捕

梵蒂岡前第2號人物、封聖部部長貝丘樞機（Angelo Becciu）上月突然辭任，有指是因為他在英國倫敦購買物業，令教廷損失數千萬歐元予中介有關。意大利傳媒周二（13日）報道，當局在米蘭拘捕一名女子，指她曾透過空殼公司獲貝丘支付50萬歐元（約455萬港元），有詐騙教廷之嫌。

報道指，馬羅尼亞於2015年貝丘任負責教廷一般事務的副國務卿時，透過電郵成功自薦為教廷在亞洲、中東及非洲等地的人道工作安全分析專家。2018年12月至2019年7月期間，貝丘向馬羅尼亞於斯洛文尼亞首都盧布爾雅那開設的公司，匯款近50萬歐元作為人道工作所需，惟當中有近20萬歐元（約182萬港元）用作購買名牌手袋、貴重禮品及外遊等。

國際刑警應教廷要求，對39歲女子馬羅尼亞（Cecilia Marogna）發出通緝令。意大利金融部門周二晚在米蘭拘捕她，稍後將引渡到梵蒂岡。馬羅尼亞承認收過錢作為顧問薪金，購買奢侈品是為教廷在衝突頻生地區的人道工作打開「方便之門」。但有傳媒查證後發現，馬羅尼亞的公司地址只得一個與另外5間公司共用的郵箱號碼，連門牌也沒有。

另有報道指，馬羅尼亞與貝丘屬撒丁島同鄉，兩人一早已認識。更有報道指她是貝丘的「情婦」，惟她斷然否認，指是有人妒忌其表現出色而抹黑她。