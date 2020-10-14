美國等8國簽署《月亮女神協議》　未包括中俄

美國太空總署（NASA）周二（13日）公布，美國已與7個國家簽署《月亮女神協議》（Artemis Accords），為各簽署國參與NASA於本世紀的征月計劃及太空探索任務合作建立指引。與美國同被稱為太空強國的中國及俄羅斯，未有簽署上述協議。

NASA署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）在聲明中表示，有份簽署該協議的包括美國、英國、加拿大、澳洲、意大利、盧森堡、日本及阿聯酋。他指出，NASA將於2024年再次派員及首名女太空人登月的「月亮女神號」登月計劃，是有史以來最廣、最全面的國際太空探索任務，而《月亮女神協議》是推動這任務的全球協議。他說：「今日簽署協議，讓夥伴一起為探月創造安全、和平及繁榮前景。」

《月亮女神協議》是根據1967年的《外太空條約》制定，內容包括在月球建立安全透明的環境、促進簽署國之間合作、分享科研數據、維護外太空遺產、緊急協助、外太空資源開採等。

報道指，NASA被法律禁止與中國合作，但似乎有意尋求俄羅斯加入。但俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈津（Dmitry Rogozin）周一在一個視像會議上批評，月亮女神計劃太過以美國為中心，若計劃更加聚焦在國際合作，俄方或改變主意考慮加入。