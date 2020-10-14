新省前議員認以權謀私　前女友任省長逃過不信任動議

澳洲新南威爾士省前議員馬奎爾（Daryl Maguire）捲入涉貪案，他周三（14日）在聆訊中承認利用在國會職權之便，協助華裔商人為中國人申請簽證，並從中收取報酬。反對派議員乘機就事件對馬奎爾前女友、新省省長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）提出不信任動議，但在兩院均遭否決。

馬奎爾承認於2012至2018年間出任新省國會亞太友好小組主席時，秘密為一間公司任董事，並以可直接與政府最高層接觸為賣點，與一名華裔女投資顧問合作一項名為「現金換簽證」（cash for visa）的計劃，協助中國人取得簽證。計劃中每個成功申請個案費用為2萬澳元（約11萬港元），馬奎爾可以從中抽成4分之3，他因此獲利數萬澳元。期間他把議會辦公室、員工、電郵系統及議會圖書館等政府資源，挪用為該公司服務。

馬奎爾亦承認於2016年，曾出任中國深圳亞太商業發展協會榮譽主席，並協助一名中國商人考察南太平洋4國和從中收取報酬。惟他聲稱是出於慈善才參與該協會。故此沒向政府申報。

馬奎爾涉貪醜聞曝光後，反對派議員隨即向早前公開承認與他有長達5年親密閞係的貝雷吉克莉安提出不信任動議。有關動議於上議院投票時，以20票對20票未能下定論，最後在議長投下反對票後遭否決；而在下議院，則以47票反對、28票贊成否決。

貝雷吉克莉安自言與馬奎爾相戀期間從沒有做錯任何事，而總理莫里森亦力撐貝雷吉克莉安，指她在控制疫情方面表現出色，新省亦不應在疫情期間更換省長。