俄否認與美延長軍控條約　中方企硬不談判

美國及俄羅斯軍事角力持續，特朗普政府周二（13日）宣布已與俄羅斯達成「君子協議」，延長明年2月到期的《新削減戰略武器條約》，另要求中國加入談判。惟俄羅斯外交部迅速否認，並稱美方不會在美國大選前達成協議。

美國軍備控制特別代表比林斯利亞（Marshall Billingslea）表示，相信雙方政府在最高級別上已在原則上達成協議，令俄方在某段時期自行凍結核軍備。由於俄羅斯致電美方有意談判，因此他本月初才縮短訪問亞洲的行程，直飛芬蘭赫爾辛基與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）會面。他又指，若俄方同意在條約生效期間停止核活動及提交驗證，美方亦會照做，只因俄羅斯是連續違約者。

惟里亞布科夫否認已達成協議，稱想俄方凍結核彈數量「不能接受」，不是因為反對凍結核軍備，而是認為要全面解決戰略穩定性的問題。他又指，若美方接受俄方提出的文件，協議大可明天就落實，但現實面對太多分歧，很難想像華府會總結出這番定論。

另外，比林斯利亞堅持要中方參與談判，但中國裁軍大使李松同日表示，北京重申立場拒絕美方毫無理由地要求中方參與多方協議，世上只有兩大國家擁有核武庫，而非三個。