新冠肺炎︰仙台牛郎店爆疫50人確診　員工發燒仍上班

日本仙台市一間牛郎店日前爆發大規模集體感染，截至周二（13日），已有包括男性從業人員及女性顧客在內50人確診感染新冠肺炎，為日本東北地區最大規模的傳染情況。仙台市保健所調查發現，該店沒有跟足防疫措施。

報道指，涉事牛郎店名叫「PHASE」，位於青葉區國分町，目前有20名男性店員和30名女性顧客確診新冠肺炎，年齡均在10多歲至30多歲。店員中，至少有16人在上月中旬參加了公司旅遊，在北海道逗留數日。9月21日至10月1日期間，他們陸續出現發燒熱等症狀。全店23名店員接受了檢測，發現有20人確診。

確診的店員中，至少有12人出現症狀後，仍於10月1日至7日期間上班。9月28日以後，陸續開始有顧客發燒。仙台市保健所推測稱，店員或是在北海道感染了病毒，部分人員出現病徵後仍上班，導致店內感染擴散。該店目前已暫時停業。

涉事牛郎店承認店員不戴口罩和顧客聊天。雖然店里每隔30分鐘開窗通風換氣，但市政府認為，該店防疫措施做得不夠到位。在吃飯、抽煙、唱歌的時候，仍有多人摘下口罩，並近距離接觸他人。保健所參事松田敏明指，不能再讓傳染擴散下去，要加大檢查力度，但我們無法任意做出強制行為，只能懇請他們做好防疫措施。