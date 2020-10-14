總統拒任命反對派新總理　重新投票後結果相同

吉爾吉斯政局持續動盪，反對派領袖扎帕羅夫（Sadyr Japarov）經國會表決成為新總理，但總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）拒絕任命，並在周一（12日）與主要盟友俄羅斯的副總理科扎克（Dmitry Kozak）談話後，要求國會重新投票選出總理。周三（14日）再一次投票後，扎帕羅夫再次當選，票數跟第一次差不多。

總統新聞局發表公告，指熱恩別科夫以上周六（10日）的新總理決議合法性受到廣泛質疑、無法執行為由，已將決議退回國會。一些國會議員和社運人士批評出席議員未達法定人數，有議員代他人投票。熱恩別科夫辦公室表示，總統已與扎帕羅夫進行一對一會談，並將決定告知對方。

美國駐當地大使館周二（13日）亦認同程序超出常規，並指「有組織的犯罪團體」阻撓民主進程，影響政治和選舉。俄羅斯政府形容吉爾吉斯的現況一團糟。吉爾吉斯本月4日的議會選舉出現舞弊爭議，反對派示威者上街抗議引發騷亂，要求熱恩別科夫下台，並闖進監獄帶走扎帕羅夫及其他反對派成員。