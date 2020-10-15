新冠肺炎：普京宣布俄羅斯批准註冊第二款新冠疫苗

俄羅斯總統普京周三（14日）在政府成員會議上透露，該國已經批准註冊第二種新冠病毒疫苗。

普京說，這種疫苗由俄羅斯病毒學與生物技術科研中心（VECTOR）開發。該處曾是蘇聯時期專門研發生物武器的場所。普京指，副總理戈利科娃以及聯邦消費者權益保護和公益監督局局長波波娃已經注射了這種疫苗。戈利科娃稱，自己和波波娃接種疫苗後沒有任何不良反應，而所有參與第一和二階段臨床試驗的志願者都沒有不良反應，強調疫苗安全，首批將生產6萬支。

普京指出，現在需要增加兩款疫苗的產量，優先保障俄國內市場；而同時俄國將繼續與外國夥伴合作，在海外推廣俄羅斯的疫苗。

VECTOR今次研發的是一種肽疫苗，它目前仍未完成第三階段的臨床測試。該疫苗在註冊後將繼續開展兩項臨床測試，一項由150名60歲以上的老人參與，另一項則由4萬名志願者參與。

8月11日，普京宣佈俄註冊了全世界第一種新冠病毒疫苗「史普尼克V」，是一種人類腺病毒載體疫苗。該疫苗當時也未完成第三階段的臨床測試，外界擔憂其是否安全。