新冠肺炎：單日新增確診首破3萬　屢違宵禁令可判監

法國新冠肺炎疫情近日反彈情況嚴重，周四（15日）單日新增確診病例首次突破3萬，達30621宗，再次創下疫情爆發以來新高；累計確診病例同日亦突破80萬宗，累計33125人病歿。

數據顯示，病毒在法國仍在進一步擴散中，病毒檢測確診率已升至12.6%的新高，住院患者和重症患者人數明顯上昇。

總統馬克龍已宣布巴黎、里昂、馬賽等9個城市在周六（17日）地實施宵禁，最新民調顯示有62%的受訪者支持，90%受訪者表示將遵守宵禁令。但仍有不少受訪者對宵禁令能否遏制疫情感到擔憂。

總理卡斯泰周四宣佈宵禁令的實施細則，宵禁將從晚9點到次日早6點，在這時段宵禁地區的餐館、劇院、電影院、商店等絕大多數公共場所將停止營業，民眾要留在家中，如確需出行須持有出行證明文件。

卡斯泰還表示，將禁止在任何可以接待公眾的場所舉行私人聚會，如婚禮、學生聚會等；全法所有餐館都要加強衞生防疫措施。

法國內政部長達爾馬寧則表示，將部署12000名警察在宵禁地區巡邏，監督落實宵禁令；首次違反宵禁令將被罰款135歐元（約1224港元），再次違反將被罰款1500歐元（約1.36萬港元），第三次違反將被罰款3750歐元（約3.4萬港元）並面臨6個月監禁。