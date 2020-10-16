記者踢爆涉助罪犯入籍　政府煞停黃金護照計劃

塞浦路斯政府近年推出「黃金護照」吸引外國投資，外媒近日讓記者偽裝成中國富商的助理，放蛇查詢有案底的人能否取得護照，過程涉及多名塞浦路斯議員及官員，他們聲稱有足夠投資就無問題。計劃漏洞曝光後，兩名涉事議員辭職，塞浦路斯政府周二（13日）宣布下月1日起停止黃金護照計劃。

半島電視台周一（12日）刊登一篇調查報道，臥底記者扮成代表一名有洗黑錢犯罪紀錄的虛構中國富商，與塞浦路斯國會眾議院議長西洛里斯（Demetris Syllouris）、反對派議員喬瓦尼斯（Christakis Giovanis）和地產商會面，他們聲稱願意以自己的影響力協助該華商，只要有錢甚至可以改名換新身份，可違規完成申請。西洛里斯說，政府、商界等國內各層面都會支持這名中國人入籍。

報道曝光後，喬瓦尼斯周二請辭，西洛里斯亦於兩日後辭職，二人都否認貪污及有不當行為。政府則於周二召開緊急會議，決定自11月1日起正式停止「黃金護照」計劃，並指決定是基於塞浦路斯投資計劃的長期弱點及濫用條款情況，將適時探討其他途徑吸引外國投資。

塞浦路斯於2013年推出「黃金護照」計劃，外國人只要投資250萬歐元（約1950萬港元）及無犯罪紀錄，就可在6個月內成為歐盟公民，享有在歐盟成員國生活和工作的權利，免簽進入全球170多個國家。塞浦路斯至今簽發約4000本護照，帶來逾70億歐元（約546億港元）投資。半島電視台於8月亦披露一份「塞浦路斯文件」，顯示約500名中國官員及富商取得了黃金護照。

歐盟委員會一直對黃金護照計劃有疑慮，發言人維甘德（Christian Wigand）強調主席萊恩表明歐洲價值是非賣品，正考慮對塞浦路斯發起反侵犯法律程序。