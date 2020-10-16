新冠肺炎：莫德納疫苗獲歐洲藥品管理局授權

美國藥廠莫德納（Moderna）周三（14日）宣布，其研發的新冠肺炎疫苗mRNA-1273獲歐洲藥品管理局（EMA）確認，符合申請歐盟市場授權的要求。疫苗目前進入第三期臨床試驗，上周五（9日）已有約2.8萬人參與試驗，當中2.2萬人曾注射第二劑疫苗，最快下周完成最終階段註冊程序。

莫德納行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）表示，很高興獲得歐洲監管機構的肯定，期望能擴大全球生產規模，至每年生產約5億劑疫苗；而從2021年起，達到每年生產10億劑。莫德納將與瑞士和西班牙的生產商合作，生產供應予美國境外的疫苗。

莫德納周二（15日）得悉獲EMA確認授權後，已向加拿大衞生部提交候選疫苗的申請，衞生部長亦初步接納疫苗申請；惟須完成安全及有效性審查後才完全批核。

另一邊廂，日本富士膠片富山化學公司表示，已向厚生勞動省提交申請批准，將抗流感藥物「法匹拉韋」治療新冠肺炎，若成功獲批將成為日本第3款新冠治療藥物。公司早前公布的臨床試驗指，非重度患者服用「法匹拉韋」後，康復速度較沒有服用快，試驗中亦沒出現新的安全問題。