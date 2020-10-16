47都道府縣魅力排行榜出爐　茨城縣擺脫墊底命運

2020年的日本47都道府縣魅力度排行榜周三（14日）出爐，第一名是已連續12年穩坐寶座的北海道。而直至去年為止，連續7年敬陪末席的茨城縣今年上升到第42名，而櫪木縣就取而代之，跌至最後一名。

民調公司「品牌綜合研究所」今年6月至7月，就各地認知度、居住意願、造訪經驗等84個項目，訪問近3.2萬名20歲至70歲的網民，再比對地區及人口比等因素後統計出排行榜。結果顯示，第一名不出所料仍是深受遊客歡迎的北海道，第二及第三名分別是京都府及沖繩縣。

除了2012年曾排名第46名（即倒數第二名）外，自2009年以來一直包尾的茨城縣終於不再墊底。民調公司認為，原因或是民眾在疫情下多了機會透過家中電視了解該縣物產魅力，同時縣政府亦積極在社交網宣傳。茨城縣知事大井川和彥有信心排名可更進一步。

櫪木縣知事福田富一則不滿結果，質疑民調指標偏頗，強調今後會努力提升品牌魅力。北關東3縣（櫪木縣、茨城縣及群馬縣）向來在該排行榜陷於苦戰，櫪木縣原目標今年前升至25名內，未料反跌4名。該縣2009年以來最好成績是2015年排行第35名，其他年份都排行40多名。

排行榜頭5位

1/北海道

2/京都府

3/沖繩縣

4/東京都

5/神奈川縣