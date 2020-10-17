悉尼截獲巴西冷凍貨櫃　檢552公斤可卡因市值2.48億澳元

澳洲聯邦警察上月收到美國政府線報，指有可疑貨櫃運往澳洲。海關同月在新南威爾士省悉尼攔截到一個來自巴西、裝滿冷凍水果肉的貨櫃，檢獲共重552公斤的可卡因，市值達2.48億澳元（約13.6億港元）。警方移除貨櫃內的可卡因後再把貨櫃送往目的地，最終於周五（16日）在悉尼北部拘捕一名68歲涉案男子。

聯邦警察於9月接到美國國土安全部通知，稱發現有可疑貨櫃正運往澳洲。澳洲海關同月21日檢查一個從巴西運抵悉尼的冷凍貨櫃時發現有可疑，打開發現近2000盒水果蓉，進一步檢驗後確認其中275盒是香蕉果肉，內藏包裝好的可疑白色粉末，化驗後證實是可卡因。

警方取走所有藏在香蕉果肉內的毒品，重新包裝貨櫃後進行監控運送，貨櫃於本月初運到悉尼西南部一個儲存設施。在之後的兩周，警方發現68歲男子黑塞爾萊（Mark Rene De Hesselle）收集了139盒香蕉果肉，而且試圖在內找出可卡因。

至周五，聯邦警察聯同其他執法部門突擊搜查涉事男子位於福雷斯特維爾（Forestville）的寓所，檢走多部手提電話、電腦、多袋香蕉果肉、一箱相信是綠寶石的綠色石頭，以及5條各重一公斤的銀條。

黑塞爾萊被控試圖管有受管制藥物及走私受管制藥物兩項罪名，最高刑罰是終身監禁，他周五過堂時沒有申請保釋，暫時還押。