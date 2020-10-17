新冠肺炎：英斥俄發假消息　削公眾對牛津疫苗信心

新冠疫情在全球蔓延，英國外相藍韜文（Dominic Raab）周五（16日），指控俄羅斯在全球展開虛假宣傳，削弱公眾對牛津大學研發的新冠病毒疫苗信心。他批評，當各國努力研發疫苗阻止疫情蔓延，俄方試圖破壞疫苗研發的努力，均是「不道德、不可接受和不公正」。

俄羅斯8月推出新冠病毒疫苗Sputnik V，但西方病毒學專家擔心疫苗為盡快推出而沒經過適當試驗。歐盟假新聞識別組織（EUvsDisinfo）研究員表示，俄方的宣傳活動被指針對疫情嚴重的國家，包括巴西、印度和印尼，指西方依賴「極少研究支持和未經測試」技術，研發屬「試驗階段」的疫苗，似乎意圖藉此拓展俄方的疫苗市場，並塑造俄羅斯管理新冠肺炎的領袖形象。

克里姆林宮發言人佩斯科夫反駁指控是「毫無意義」，俄方沒有向任何人提供虛假信息，並指Sputnik V疫苗得到「許多國家的認可」。

另有英媒指，英國牛津大學和藥廠AstraZeneca合作研發的疫苗，顯然成為俄羅斯重點攻擊的目標。俄方涉在西方國家、印度、巴西等散布牛津疫苗使用黑猩猩的病毒載體，可能會把人變成猴子等圖片、表情包和視訊片段，甚至有人收受利益而在社交媒體發布相關信息。