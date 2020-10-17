為貝魯特大爆炸重建籌款　男子獨划200公里往黎巴嫩

黎巴嫩首都貝魯特港口今年8月發生大爆炸，不但造成人命傷亡，亦重創當地經濟。塞浦路斯一名男子在新聞看到爆炸遺址滿目瘡痍，決定由塞浦路斯獨力划直立板到200公里外的貝魯特，為當地災民籌款。他周四（15日）正式啟程，預計3日後抵達目的地。

善心勇士米海利季斯（Christis Michaelides）看過大爆炸的新聞片段後，對那噩夢一樣的情景感到心碎，於是萌生幫助災民的念頭。他跟朋友商量後，決定利用自己划直立板7年的豐富經驗，成立「為貝魯待划槳」籌款網站。米海利季斯在網站中表示，此舉是要提高人們對黎巴嫩的認識，以及為在災難中出力的黎巴嫩紅十字會提供財務支援。

米海利季斯是運動健將，在帆船、滑雪、帆板運動、由潛水及長矛釣魚等有多年經驗。他表示，是次划槳遠征最大的挑戰是天氣狀況，預計平均每天可划航60至70公里，若以每小時約7公里的平均速度計算，每天行10小時，料3天後可抵達黎巴嫩。

貝魯特爆炸事故在今年8月4日發生，貝魯特港一個儲存大量硝酸銨的危險品倉庫發生大爆炸，導致半個城市被毀，200人死亡，逾6500人受傷，30萬人無家可歸，搜救行動仍在進行中。